El protagonista de El Agente Topo, Sergio Chamy, realizó su primer viaje para participar este domingo en la entrega de los premios Oscar, ceremonia en la que la cinta de Maite Alberdi está nominada en la categoría de Mejor Documental.

Chamy viajó junto a Alberdi y la productora Marcela Santibañez. Los tres se mantienen en cuarentena hasta el domingo, día de la entrega de premios. Sin embargo, eso no ha impedido que el carismático “agente” sienta la experiencia de estar por primera vez fuera de Chile.

Desde Los Ángeles, California, don Sergio dijo a CNN Chile que “la experiencia ha sido muy bonita porque he conocido cosas que en realidad allá no se conocen. La ciudad me ha gustado mucho también, me ha encantado, es muy linda”.

El protagonista explicó que lo que lo tiene “impresionado” son las carreteras: “me han vuelto loco las carreteras, encuentro que son maravillosas. Donde yo estoy, estoy como en altura, entonces veo la carretera que pasa al frente y se marea uno y ve que van, vienen, van, vienen. Es interminable. Encuentro que es fabuloso, muy lindo”.

A sus 87 años, Sergio Chamy caminará por la alfombra roja de los premios Oscar el domingo.

“Me estoy poniendo muy nervioso a medida que van pasando los días. Hasta ayer estaba muy tranquilo. Hoy día como que he estado más nervioso y pienso que voy a ir en aumento. No sé en realidad qué va a pasar por mi cabeza cuando esté en la alfombra roja”, dijo pensando en ese momento.

El Agente Topo está disponible en Netflix y los premios Oscar serán transmitidos por Chilevisión este domingo 25 de abril a las 20:00 horas.