El rapero chileno Adione habló con CNN Magazine sobre su sencillo más reciente: Que no salga. En este, además de unir voces con Drefquila, incursiona por primera vez en el reggaetón. “Me aventuré por un tema de que me gusta la música. No me gusta encasillar” contó sobre esta nueva experiencia. Que no salga es un vistazo de lo que será el tercer álbum de estudio de Adione y ya está disponible en todas las plataformas.