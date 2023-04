(CNN) – La última vez que Adele estuvo junto a James Corden en el segmento de “Carpool Karaoke” se volvió viral. Y pronto habrá una nueva oportunidad para verla.

CBS anunció este lunes que la superestrella será la invitada final del segmento de “The Late Late Show” con James Corden.

Two dear friends, one unforgettable ride.@Adele takes the wheel for James Corden’s final Carpool Karaoke.

WATCH NOW: https://t.co/GGlTX12ElY #AdeleCarpool pic.twitter.com/EspQHJzVlQ

— The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) April 24, 2023