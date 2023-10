Adele homenajeó al actor Matthew Perry durante su concierto del sábado en Las Vegas. Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en Friends, falleció el sábado a los 54 años.

La cantante hizo una pausa durante su show para rendir tributo al actor, instancia en la que destacó lo “valiente” que fue al hablar de sus adicciones y su sobriedad, y le agradeció por hacerla reír durante su infancia.

Adele estaba sobre el escenario poco después de que se supiera la noticia. “Siempre es tan impactante, especialmente por alguien que te hizo reír y que trajo tanta alegría a tu vida. Esto es lo que me parece tan extraño, nunca lo conocí en mi vida. Hay algo que te hace sentir muy triste”, dijo Adele al hablar sobre Perry.

“Recordaré ese personaje por el resto de mi vida”, agregó, consignando que Chandler “es probablemente el mejor personaje cómico de todos los tiempos”.

La artista sostuvo que uno de sus recuerdos favoritos de infancia es cuando, a los 12 años, uno de sus amigos imitó a Chandler: “Lo hacía todo el tiempo para hacernos reír y si alguno de nosotros tenía un mal día o se sentía deprimido, simplemente pretendía ser Chandler”.

Además, destacó que “fue muy abierto con su lucha contra la adicción y la sobriedad, lo cual creo que es increíblemente, increíblemente valiente”.

Adele, que estaba disfrazada de Morticia Adams debido a la cercanía de Halloween, dedicó su canción When We Were Young al actor.

El momento fue compartido por Los Angeles Times en “X”.

Adele paused her Vegas show to pay tribute to Matthew Perry on Saturday night.

Around Hollywood, Selma Blair, Mira Sorvino and more posted tributes to the “Friends” star on social media. Here’s what they had to say: https://t.co/A8aRhRLKZ0#SNL #Friends #ChandlerBing pic.twitter.com/Zv89QAQAdR

— Los Angeles Times (@latimes) October 29, 2023