Por deudas con abogados: Kevin Spacey llora en plena entrevista al revelar que su casa está siendo embargada

El actor estadounidense, Kevin Spacey, fue invitado al programa Piers Morgan Uncensored, donde reveló que su casa está siendo embargada, porque no ha podido saldar las deudas que mantiene por facturas legales con sus abogados.

Los problemas en la situación financiera de Spacey se deben a que necesitó defensa legal tras diversas acusaciones de abuso sexual. Las primeras imputaciones en contra del actor se hicieron públicas en el año 2017, las que provocaron su despido de House of Cards, serie de Netflix en la que participaba.

Más tarde, en el 2022, fue acusado por un hombre que afirmaba haber sido agredido sexualmente por el actor. Como él, otros tres hombres realizaron denucias similares.

Como resultado de los juicios en Estados Unidos, en 2022 Spacey ganó la demanda por insinuación sexual no deseada a un menor durante una fiesta que tuvo lugar en el año 1986. Asimismo, en 2023 fue absuelto de nueve delitos sexuales que le imputaba el tribunal de Londres.

Durante su reciente entrevista, Spacey mencionó que, en el pasado, “sobrepasó los límites”, porque era “muy manilarga, tocando a alguien sexualmente de una manera que no sabía en ese momento que no querían”.

El actor sostuvo que siempre ha sido cordial porque “si te insinúas a alguien, no quieres ser agresivo. Quieres ser amable. Quieres ver si van a responder positivamente”. Además, dijo que las personas “deberían hacerte saber que no quieren hacerlo para que entiendas que no es consentido y pares”.

Al recordar sus experiencia en el pasado, también admitió haber volado a África en compañía del expresidente Bill Clinton y Jeffrey Epstein, multimillonario acusado y sentenciado por delitos sexuales, quien se suicidó en la cárcel.

Sobre esto el actor comentó que no sabía quien era Epstein y que se sumó porque era un “viaje humanitario de ocho días”. Asimismo, afirmó que “no quería estar cerca de este tipo (Epstein) porque sentí que puso en peligro al presidente en ese viaje a Sudáfrica porque había estas chicas jóvenes”.

Spacey confirmó durante el programa que su casa en la ciudad de Baltimore, donde vive desde hace más de una década , será vendida en una subasta ya que “no puedo pagar las facturas” de “muchos millones” que debe.

Cuando al actor le preguntaron donde viviría, comentó que debe “volver a Baltimore y poner todas mis cosas en una bodega. Así que la respuesta a esa pregunta es que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora”.

El actor explotó en llanto al hablar de su situación financiera; afirmando, además, que “un par de veces, pensé que iba a declararme en bancarrota, pero nos las hemos arreglado para esquivarlo, al menos hasta hoy”.

