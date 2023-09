(EFE) – La actriz y presentadora estadounidense Drew Barrymore se disculpó este viernes por el regreso de su programa de entrevistas en plena huelga de guionistas en Hollywood, pero se mantuvo firme en su decisión de volver a la televisión.

“Me disculpo profundamente con los guionistas, me disculpo profundamente con los sindicatos, (…) no puedo decir otra cosa más que acepto la responsabilidad“, aseguró entre lágrimas la intérprete a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

La protagonista de Charlie’s Angels (2000) fue duramente criticada en redes sociales por miembros del Sindicato de Guionistas (WGA), en huelga desde el pasado 2 de mayo, tras anunciar que retomaría las grabaciones de su programa de entrevistas The Drew Barrymore Show para el 18 de septiembre.

“Sé que no hay nada que pueda hacer o decir para que esto esté bien”, expresó Barrymore, quien justificó la decisión de continuar con el programa para no poner en riesgo los empleos de sus compañeros.

“Quería hacerlo porque, como he dicho, esto es más grande que yo y hay puestos de trabajo de otras personas en juego“, ahondó la intérprete, recordando que el programa nació durante la pandemia de covid-19 en un intento por acompañar a la gente durante momentos sensibles.

Barrymore subrayó que no contará en su programa con guionistas sindicalizados, de modo que no romperá las reglas de la huelga.

El sindicato de guionistas criticó el regreso de The Drew Barrymore Show y anunció que seguirá haciendo piquetes para boicotear las producciones que se lleven a cabo durante la huelga.

Aunque el Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) inició una huelga similar a la de los guionistas el pasado 14 de julio, Barrymore no está violando las normas del paro como presentadora ya que los contratos del gremio para programas de entrevistas son distintos.

Los actores y guionistas de Hollywood están en huelga conjunta, la primera en 60 años, exigiendo a los grandes estudios mejores condiciones laborales, transparencia y pagos justos de los derechos residuales, así como regulación en la inteligencia artificial.