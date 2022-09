Desde 2019 un acosador estaría siguiendo a la actriz nacional Daniela Ramírez. Se trata de un arquitecto que no solo la sigue a través de las redes sociales, enviándole material sexual sin su consentimiento, sino que también ha dado cuenta, a través de imágenes, que se habría acercado a su casa.

Como consignó Biobío Chile, esta semana la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección presentado por la intérprete, autorizando una orden de alejamiento.

El citado medio tuvo una conversación con el abogado de Ramírez, Ciro Colombara, quien indicó que “al igual que muchas otras personas en Chile y en el mundo, ha estado siendo víctima de acoso sexual cibernético desde hace bastante tiempo”.

En detalle, afirmó, “esto se traduce en comunicaciones a través de Instagram, WhatsApp, y también por otras vías”, apuntando también a “acosos personales en algunos casos“.

Así, agregó el defensor, “creemos que esta decisión es muy importante, ya que protege los derechos de Daniela Ramírez y nos deja confiados respecto a la decisión que en definitiva tomen los Tribunales de Justicia en un caso que probablemente va a sentar jurispericia, porque ella ha constatado, a propósito de su propio caso, que esta situación también afecta a muchas otras personas en nuestro país“.

Por su parte, la intérprete, no quiso referirse al hecho en concreto, indicando solo que “me siento muy tranquila de que los Tribunales hayan actuado con rapidez y se hayan tomado esto en serio, porque casos de acoso como los que me ha tocado vivir no se pueden naturalizar“.