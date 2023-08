El actor Willy Semler se refirió este jueves a la denuncia por violencia psicológica y sexual interpuesta en su contra en marzo de este año.

En conversación con Via X, Semler rechazó las acusaciones hechas por una mujer de 27 años, quien lo acusó de violentarla durante una relación sentimental que ambos mantuvieron y que habría terminado en un embarazo.

El actor negó rotundamente la versión de la víctima y sostuvo que estaba “muy tranquilo al decirlo”.

“Es una opinión personal, pero eso es parte del mise-en-scène (puesta en escena)“, indicó al respecto.

En esa línea, añadió que “ahora, presuntamente si hubiera un embarazo, no hay problema en reconocer la guagua y cumplir con mi deber como padre, pero me adjudico la ventaja de la duda en ese sentido. No ha aparecido el asunto como un hecho de facto, y por algo será”.

Pruebas expuestas por la denunciante

Sin embargo, junto a la denuncia, la mujer habría expuesto un mensaje aparentemente mandado por el actor, en donde se leía lo siguiente: “te pego un tiro en los ojos, anda cambiando el estilo hacia la artista intelectual de vanguardia, que es lo que realmente eres, anda cambiándome el tonito, pendeja”,

La mujer además afirmó que él la habría “violentado psicológicamente” y que la habría instado a “firmar que no lo denunciaría a cambio de que él pagaría el arriendo del departamento donde vivo”.

Cabe destacar que luego de que estas acusaciones se hicieran públicas, el trabajo del actor se vio afectado, ya que el Teatro Zoco canceló su obra “Lluvia constante”.