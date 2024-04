(CNN) – El actor Michael Stuhlbarg, conocido por sus participaciones en la película Call Me by Your Name y la serie de televisión Boardwalk Empire, fue golpeado en la nuca con una roca el domingo por la noche mientras se encontraba en Nueva York, según reportes oficiales.

La policía respondió alrededor de las 7:45 pm del domingo 31 de marzo una “llamada sobre una agresión en curso en las inmediaciones de la calle 90 y East Drive”, cerca del embalse en Central Park.

De acuerdo a los registros, al llegar al lugar, el personal enviado se encontró con un hombre de 55 años que dio cuenta de haber sido “golpeado en la cabeza por un objeto desconocido”.

“Una investigación preliminar determinó que el atacante fue un hombre de 27 años. Lanzó una piedra, con la que golpeó a la víctima en la parte posterior del cuello y le provocó una herida superficial”, afirmó el Departamento de Policía de Nueva York en un correo electrónico enviado a CNN el lunes.

“La víctima persiguió al agresor hasta la fachada del número 9 de la calle 91 Este. Allí, fue reducido por agentes uniformados, sin más incidentes. La víctima se negó a recibir atención médica en el lugar”, añadió el comunicado.

Un funcionario de las fuerzas del orden confirmó a CNN que la víctima golpeada con la piedra fue el actor Michael Stuhlbarg.

CNN también se puso en contacto con los representantes de Stuhlbarg, sin mayor información hasta el momento.

El actor tiene casi 60 créditos a su nombre en diversas producciones, entre las que se incluyen The Shape of Water (2017) ganadora del Premio Oscar a la Mejor Película, Arrival (2016) y la serie Transparent, de Amazon Prime.

También interpretó el personaje de Arnold Rothstein a lo largo de las cuatro primeras temporadas de Boardwalk Empire, de HBO.

El sospechoso, cuyo nombre es Xavier Israel, fue procesado el lunes y según documentos judiciales, se enfrenta a un cargo de agresión.

La jefa de prensa de la fiscalía de Manhattan, Rachel Best, declaró a CNN que el juez asignado para el caso había accedido a la petición de libertad bajo fianza.

La próxima comparecencia de Israel ante el tribunal está prevista para el viernes, 5 de abril.