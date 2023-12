Gabriel Prieto conversó la periodista Viviana Encina, de CNN Magazine, sobre su trayectoria en el teatro chileno y el largo proceso de recuperación que atravesó tras sufrir COVID-19.

El actor se refirió a la “prueba de fuego” que le tocó enfrentar hace poco más de un año, cuando padeció la enfermedad.

“(Fue) muy agresivo, a tal punto que estuve los dos primeros meses con coma inducido, entubado y todo. Entonces, me dio pero la paliza”, explicó.

Y aunque las constantes idas al hospital no eran fáciles, la resiliencia era su guía ante cada dificultad.

“Siempre salía para adelante, porque sé que me quedan cosas por hacer y porque me gusta vivir. Si realmente tiene que ver con eso. No que uno diga: ‘Oh, que soy valiente’. No, para nada. Es porque tengo una pulsión de vida fuerte“.

Hoy, admite que la experiencia le hizo ganar conciencia y valorar más lo que tiene. “Esas típicas cosas que, de repente, parecen un poco clichés, pero son muy ciertas”.

Una obra sobre sobrevivir al COVID-19

A los 62 años, en él no se ha desvanecido una gota del amor por el teatro que tenía cuando ingresó a la Pontificia Universidad Católica de Chile a estudiar la carrera.

Y jamás se vería haciendo otra cosa con su vida.

“Es demasiado lo que me gusta ser parte de estar en un escenario, estar en un set, contar historias. Me encanta eso. Es mi combustible”, asegura.

En pos de unir su experiencia con el COVID-19 y su propia carrera, Gabriel ha estado organizando su proceso de supervivencia desde una perspectiva más dramatúrgica. Una “inquietud” que se despertó en él de manera natural.

“Necesariamente estoy hablando de escribir algo, de escribir una obra. Y no sé si después para yo mismo actuarla o dirigirla o pasársela a alguien”.

Puedes ver la entrevista completa de Viviana Encina en el video adjunto.