Durante la tarde de este viernes, se confirmó la muerte del destacado actor nacional Luis Alarcón, a los 93 años.

“Hoy despedimos al maravilloso Luis Alarcón. Actor admirado por su talento y enorme trayectoria“, informó Chileactores, corporación que el mismo intérprete fundó, siendo el primer presidente.

“Con más de 60 filmes en el cuerpo, innumerables obras de teatros y muchos personajes entrañables en las teleseries chilenas, se instaló para siempre en la historia de los que se han ido, de los que estamos y de los que vienen”, agregaron.

A través de redes sociales, el ministro de Cultura, Jaime de Aguirre, se sumó a las condolencias. “El mundo de la cultura vuelve a recibir un golpe, con el fallecimiento del emblemático actor Luis Alarcón. Contundente, inquieto y multifacético intérprete y creador de los escenarios y pantallas. Un afectuoso abrazo a sus familiares, colegas y amigos”, señaló.

El intérprete será velado el domingo 6 de agosto en el Teatro Oriente.

“Ser indio, pero no tonto…”

Oriundo de Puerto Natales, Luis Alarcón Mansilla fue un importante actor chileno reconocido por sus más de 50 años de trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordado principalmente por sus papeles en las teleseries La Represa y La Fiera de TVN.

La famosa frase de un comercial para la compañía Firestone (ser indio, pero no tonto…) que fue premiado con el León de Oro en Cannes en 1985, lo llevó a ser reconocido mundialmente.

Durante su carrera ganó cinco premios APES, un Altazor, así como innumerables reconocimientos por parte de instituciones y organizaciones sociales del país.

En una de sus últimas entrevistas en el programa de Tú a Tú de Canal 13, el actor reveló que padecía de cáncer de estómago desde hace 10 años. Instancia en que compartió un emotivo mensaje a los televidentes.

“Vivir la vida así como venga. Esa es mi filosofía de vida. Cada vez le encuentro mayor lógica. Me he desarrollado bien, me ha ido bien. Tengo el piano lleno de premios. Me he permitido vivir bien, sin molestar a nadie”, manifestó en esa oportunidad.