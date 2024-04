Si tuviera 30 (13 Going On 30, en idioma original) cumple dos décadas, y Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer se reunieron para homenajear el exitoso estreno.

Los actores compartieron un video en Instagram expresando su gratitud hacia los fans que han amado la película a lo largo de los años.

“Somos tres boomers desafiando a Zoom, porque queremos darles las gracias. A todas las personas que han amado esta película junto con nosotros: gracias. Los vemos, los apreciamos y los queremos. Por siempre treintañeros, coquetos y prósperos”, escribió Garner.

En la publicación, el trío recuerda con cariño el rodaje de la película, dirigida por Gary Winick y estrenada en 2004.

Y para añadir aún más nostalgia a la celebración, el grupo intentó recrear la icónica escena de baile de Thriller a través de la misma plataforma, compartiendo risas y recuerdos mientras lo hacían.

También destacaron la intensidad del fandom que rodea a la película, con Ruffalo bromeando sobre la “rivalidad” entre los seguidores de Hulk y los de 13 Going on 30, reconociendo la abrumadora preferencia por esta última.

“Una mujer se me acercó el otro día en la calle y me dijo que ella y sus amigas hacen cosplay de 13 Going on 30“, contó el actor. Garner añadió: “Ayer conocí a un bebé llamado Jenna en honor a la película”.

Judy Greer, por su parte, señaló haberse sorprendido al enterarse que Brie Larson -hoy estrella del Universo Cinematográfico de Marvel, al igual que Mark Ruffalo- había hecho un cameo en la película romántica.

Este reencuentro entre Garner y Ruffalo llega después de su colaboración en la película The Adam Project (2022).

Si tuviera 30 ha ganado un estatus de culto a lo largo de los años, con fans notables incluso en la escena musical; como Ariana Grande, quien rindió homenaje a la película en su video musical Thank U, Next (2018).