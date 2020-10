Uno de los voluntarios de la vacuna que realizan la Universidad de Oxford y AstraZeneca dio positivo por coronavirus.

Se trata de Joan Pons, quien a través de redes sociales ha ido relatando el proceso de participar en los ensayos clínicos de la inoculación.

Fue el mismo enfermero español quien explicó que contraer COVID-19 es parte del proceso, para verificar si los anticuerpos actúan o no en su sistema para frenar la enfermedad.

“El momento de la verdad ha llegado. Después de casi cuatro meses dando negativos, ayer he dado positivo”, reveló en su cuenta de Twitter.

“Eso quiere decir que el virus me está intentando atacar y ahora falta ver que la vacuna empiece a actuar y pueda terminar con el virus antes de entrar a la sangre”, agregó, argumentando que “esa es la diferencia entre vacunarse o no”.

“La vacuna no me protege de que el virus entre, sino que me protege de que el virus pueda pasar de mi pulmón a la sangre. Ojalá me hayan puesto la vacuna y no placebo”, cerró.