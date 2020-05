Los funcionarios del Hospital San José, ubicado en la comuna de Independencia, desmintieron al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y a la directiva de la institución, afirmando que un paciente de 36 años con COVID-19 murió por falta de respiradores mecánicos.

Durante el balance del Ministerio de Salud de este lunes, Zúñiga descartó que el deceso haya ocurrido por falta de ventiladores y afirmó que dicha información fue corroborada por el mismo director del hospital.

Justamente, desde el recinto aseguraron por medio de un comunicado que “no es efectivo que no se dispusiera de equipo de ventilación mecánica invasiva en el momento de la atención del paciente”.

No obstante, la vocera de los funcionarios y paramédica del Hospital San José, Gloria Pinto, reafirmó su versión y dice que las autoridades no dicen la verdad: “nosotros insistimos, este paciente de 36 años murió porque no había ventilador mecánico”.

“Llamo a las autoridades a dejar de mentir y ocuparse efectivamente de lo que deben ocuparse: de protegernos a nosotros como funcionarios, de proteger a nuestra población. Si van a seguir mencionando tanto ventilador mecánico, háganlo llegar”, dijo la funcionaria.

Pinto advirtió que “si hoy día un paciente de la zona norte, de una de estas ocho comunas -más de un millón de personas-, se complica y necesita ventilación mecánica, no tenemos la capacidad para otorgarla”.

Además, indicó que los funcionarios están haciendo “lo humanamente posible y lo imposible también” por resguardar tanto la salud de los pacientes, como de sí mismos y sus familias.

La vocera denunció que la situación en el hospital es “crítica” y que de los siete ventiladores que habían afirmado que llegarían durante esta jornada, sólo llegaron tres. “Nos dan datos, nos dan cifras de cosas que llegan, de insumos que finalmente no son reales”, acusó.

Además, relató que los funcionarios tienen que “estar inventando elementos” para atender a los pacientes. Por ejemplo, hace unos días no contaban con aerocámaras y tuvieron que cortar una botella de suero: “eso no es digno”.

Por otro lado, sostuvo que nadie se ha preocupado de la salud mental de los trabajadores del recinto: “nosotros no podemos dormir, las pesadillas se nos repiten. Es terrible vivir lo que hoy día estamos viviendo”.

Director del hospital responde

Más tarde, en conversación con CHV Noticias, el director del Hospital San José, Luis Escobar, volvió a asegurar que el paciente no murió por falta de ventiladores y acusó que “hay gente que le quiere causar daño a la imagen del hospital”.

El recinto pedirá una investigación y los respectivos sumarios.