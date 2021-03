Este lunes se realiza una nueva jornada del proceso de vacunación contra el COVID-19 para los grupos de riesgo en todo el país. En esta oportunidad se atenderá a las personas de 64 años, con y sin comorbilidades, y al personal de la educación preescolar y escolar entre 36 y 39 años.

De acuerdo al calendario de vacunación del gobierno, a contar del 3 de marzo se comenzará a impartir la segunda dosis y las personas deberán asistir en la fecha indicada en el carnet a recibido al ser inoculados por primera vez.

Recibir la vacuna contra el COVID-19 es voluntario y gratuito.

Según detalló el Ministerio de Salud, hasta las 11:00 horas del sábado 27 de febrero, un total de 3.297.885 han sido inoculadas.

¿Quiénes se vacunan este lunes?

Este lunes 01 de marzo podrán recibir la dosis de la vacuna las personas de 64 años con y sin comorbilidades y el personal de la educación preescolar y escolar entre 36 y 39 años.

Junto a ellos, lo podrán hacer pacientes dializados mayores de 16 años, pacientes trasplantados de órganos sólidos mayores de 16 años, pacientes con cáncer en tratamiento mayores de 16 años y pacientes con enfermedades autoinmunes en tratamiento mayores de 16 años.

¿Dónde me vacuno?

El proceso de vacunación se realizará en diversos establecimientos informados por las municipalidades y especialmente destinados para esta función.

¿Qué necesito para vacunarme?

Para poder recibir la primera de las dos dosis de la vacuna Sinovac es necesario llevar cédula de identidad. Trabadores de la educación deben llevar contrato de trabajo o documento que acredite sus funciones. También pueden descargar un documento necesario desde Mineduc.cl.

En el caso de las personas que vivan en una zona en Fase 1 de Cuarentena, no es necesario que saquen un permiso para le traslado, sólo necesitan mostrar su cédula de identidad y especificar que se trasladan al centro de vacunación más cercano.

¿Puedo asistir acompañado a vacunarme?

Si bien la recomendación es hacerlo de manera individual, las personas mayores que necesiten asistencia podrán asistir a acompañados por una persona al centro de vacunación.

¿La vacuna previene contagiarme de COVID-19?

No, la vacuna no previene que te contagies de COVID-19, sí evita que sufras episodios fuertes de la enfermedad. Es por esto que quienes se inoculen deben mantener medidas de prevención como lavado de manos, uso de mascarillas y distanciamiento social y físico. De esta manera, ayudarán a que el resto de la población no se contagie.

¿Cuándo se vacuna el resto de la población?

Este martes 2 de marzo continúa el proceso y según el calendario del Ministerio de Educación, le corresponde a adultos de 63 años con y sin comorbilidades, y a trabajadores de la educación entre 32 y 35 años.

