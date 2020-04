Las réplicas de obras famosas se han convertido en tendencia en redes sociales en medio de la cuarentena y las medidas de aislamiento social que se han implementado en todo el mundo a raíz de la pandemia del coronavirus.

Todo se inició con el desafío de la cuenta de Instagram holandesa @tussenkunstenquarantaine, que lanzó la propuesta en el primer día de cuarentena en el país europeo y se convirtió en viral.

Luego se sumó el Museo Getty de Los Ángeles, que le propuso a sus seguidores a recrear sus cuadros favoritos, estuvieran o no en ese espacio y presentó ejemplos para señalar que la fidelidad a la obra no era necesaria.

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.

🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items

And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V

— Getty (@GettyMuseum) March 25, 2020