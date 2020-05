La madrugada de este viernes, a través de redes sociales, se difundieron imágenes del interior del Hospital San José, en la comuna de Independencia, en las que se podían apreciar bolsas que, supuestamente, contenían cadáveres, con etiquetas que decían “COVID-19”.

Al respecto, el director del recinto asistencial, Dr. Luis Escobar, aclaró que “no existe ningún cadáver en pasillos del hospital. Todos los cadáveres están en la Unidad de Anatomía Patológica. No todos son por coronavirus. Parte de estos sí, pero también no nos olvidemos que es un hospital y fallece gente por otras razones”.

Asimismo, el director anunció que se tomarán acciones contra quienes resulten responsables de la divulgación de las polémicas imágenes. “Cuando hay un proceder que es intrahospitalario, porque esas fotos que salieron circulando las tomó alguien de este hospital, incluso en horario no hábil, está cometiendo un acto que atenta contra la probidad administrativa”, explicó.

“Es mi obligación como autoridad hospitalaria iniciar un proceso de investigación sumaria y un sumario administrativo respecto al hecho del actuar de este funcionario que filtró estas imágenes”, detalló.