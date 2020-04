Una serie de acusaciones y declaraciones cruzadas ha desencadenado la información sobre un cité en Estación Central donde se habría producido un brote de COVID-19, con al menos 8 casos confirmados.

La noticia fue dada a conocer durante la tarde noche de este miércoles, tras una inspección y fiscalización en terreno del Servicio de Salud Metropolitano Central, quienes dieron cuenta de las dificultades para realizar los exámenes ante algunas negativas de los residentes, así como la presencia de ciudadanos sin documentos nacionales.

La tensión en torno al brote de coronavirus en el cité aumentó durante esta mañana, debido a las constantes denuncias y llamados de alerta por parte de los vecinos del sector, quienes también acusan que días atrás hubo una balacera en el mismo recinto.

“Los antecedentes que recabamos sostienen que la dueña de la propiedad le subarrendaba (el recinto) a una persona que murió hace dos años. Esa persona cobraba los arriendos para su propio beneficio y, a su vez, le pagaba un arriendo equis a la dueña de la propiedad”, señaló el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado.

El jefe comunal agregó que “desde que esa persona murió, los del cité no están pagando arriendo. Se aprovecharon de esa situación para no pagarle a nadie. La dueña los tiene demandados y yo tengo un equipo jurídico en terreno, con abogados, para notificar a esas personas de que deben salir”.

#TuSaludEsLoCentral | Dra. Patricia Méndez, directora del SSMC, encabeza esta noche operativo en bodega donde reside un gran número de personas y donde había reporte de casos positivos en la comuna de Estación Central. pic.twitter.com/b9ZMavSdF2 — SSMC (@serv_saludmc) April 23, 2020

En conversación con Contigo En La Mañana, María Laura Donoso, dueña de la propiedad, explicó que “la persona me la devolvió porque cesó el contrato de arriendo. Cuando fui con las llaves que me dejó el antiguo arrendador, habían cambiado las chapas, todo, y se la tomaron. Eso fue hace 6 años y se cumplirán 7 en octubre. He recibido amenazas”.

“No estoy en contra de si son o no inmigrantes. Lo que pasa es que yo vivo de eso. Tengo 60 años. La víctima soy yo. Hace 6 años que no saco ‘ni uno’ por eso. No quiero seguir arrendando. Además, no está autorizado como cité, sino como bodega y almacenaje“, enfatizó.

De acuerdo a información preliminar, en el recinto habrían al menos 71 residentes, de los cuales se les tomó la PCR a 41 que presentaban síntomas. De ese total, 8 resultaron positivos de COVID-19.

La reacción del Minsal

Finalmente, ante las interrogantes sobre la efectividad de las cuarentenas en lugares de hacinamiento -como el cité de Quilicura y, ahora, el de Estación Central-, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, aseveró este jueves en su balance diario que “en una pequeña pieza viven, cocinan y duermen juntos cuatro o cinco personas, evidentemente la medida ahí no es generar una cuarentena para que estén todos encerrados”.

La solución, en declaraciones del titular de la cartera, es “trasladar a esas personas donde puedan hacer una cuarentena realmente protegida, vigilada, con alimentación y con protección del frío, que es lo que se está haciendo en cada uno de estos lugares”.