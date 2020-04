En el contexto de la crisis sanitaria mundial generada por el coronavirus, Naciones Unidas anunció una nueva iniciativa liderada por mujeres y que moviliza el apoyo para ayudar a salvar vidas y proteger los medios para vivir.

La subsecretaria general Amina Mohammed destacó que actualmente lidiamos con “un golpe especialmente severo” para los países en desarrollo, sobre todo en aquellos que vive en lugares en conflicto.

“Las mujeres también están en las primeras líneas del COVID-19. Salvando vidas como socorristas. Encontrando soluciones como innovadoras. Enfrentando a la pandemia como líderes políticos”, dijo Mohammed.

