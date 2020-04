Un recién nacido de seis semanas falleció este miércoles en Connecticut, Estados Unidos, producto del coronavirus.

La noticia fue dada a conocer por el gobernador del estado, Ned Lamont, quien a través de su cuenta de Twitter, informó que se trata de la primera muerte pediátrica por COVID-19 de la zona.

“Es con tristeza desgarradora que hoy podemos confirmar la primera fatalidad pediátrica en Connecticut relacionada con COVID-19. Un recién nacido de seis semanas del área de Hartford fue llevado sin respuesta a un hospital a fines de la semana pasada y no pudo ser revivido”, escribió la autoridad en la red social.

Asimismo, Lamont detalló que se trataría de la víctima más joven que cobra la pandemia que eleva a 50 mil la cifra de contagiados a nivel mundial.

“Este es un virus que ataca a nuestros más frágiles sin piedad. Esto también enfatiza la importancia de quedarse en casa y limitar la exposición a otras personas. Tu vida y la vida de los demás podrían literalmente depender de ello. Nuestras oraciones están con la familia en este difícil tiempo”, agregó.

