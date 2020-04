VIDEO RELACIONADO – Panamá separa hombres y mujeres para frenar el COVID-19 – (00:47)

Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas, ordenó a las fuerzas de la ley “disparar a matar” a aquellas personas que violen los requisitos de la estricta cuarentena impuesta en el país a causa de la pandemia de COVID-19.

“No dudo. Mis órdenes son para la policía y el ejército, si hay problemas o surge una situación en que la gente pelea y sus vidas están en peligro, disparen a matar”, aseveró durante la noche del miércoles primero de abril, en un discurso televisado.

“Muerto. A cambio de causar problemas, te enviaré a la tumba”, amenazó. Esto el mismo día en el que una protesta se llevó a cabo en San Roque, Manila, para exigir ayuda oficial en relación a la crisis provocada por el coronavirus.

El cierre de gran parte del país, incluído Manila, y las estrictas normas de cuarentena y confinamiento han impedido que millones de personas en situación de pobreza puedan trabajar y generar ingresos.

Duterte acusó a grupos civiles de izquierda de instigar la protesta: “izquierdistas, ustedes no son el gobierno. No anden por ahí causando problemas y disturbios porque ordenaré su detención hasta que finalice el brote”.

El mandatario obtuvo “poderes especiales” de parte del Congreso para lidiar con la pandemia en una ley que incluye la provisión de 200 mil millones de pesos filipinos (4 mil millones de dólares) para repartir a 18 millones de hogares desfavorecidos del país.

Sin embargo, la ayuda todavía no ha llegado, ya que el gobierno estaría realizando “una base de datos consolidada” de los beneficiarios. “Solo espere la entrega incluso si se retrasa, llegará y no pasará hambre. No morirá de hambre”, concluyó Duterte.