Luego del anuncio del presidente Piñera respecto del plan de vacunación contra el COVID-19 que se implementará en el país, el ministro de Salud, Enrique Paris, entregó detalles respecto de la segunda ola de contagios que se prevé que ocurra en enero de 2021.

En este caso, la autoridad sanitaria indicó que esto se debe a un estudio pronóstico y que obligará al reforzamiento de planes de testeo, trazabilidad y aislamiento, al igual que la capacidad hospitalaria disponible.

Sin embargo, el secretario de Estado hizo hincapié en que en primer lugar se debe considerar una “etapa de prevención”, y que “si a pesar de eso tenemos un aumento de los casos, que se ha calculado siguiendo ejemplos de Estados Unidos o Europa, obviamente que tenemos que estar preparados desde el punto de vista hospitalario“.

Lee también: Presidente Piñera: “Nuestra meta es iniciar el proceso de vacunación durante el primer trimestre” del 2021

"Quiero llamar a la calma a la población. Nosotros lo que hemos hechos es prevenir ante la posibilidad que venga una segunda ola que puede ser más o menos importante de la que hemos visto en el mundo". Ministro @DrEnriqueParis pic.twitter.com/k0YzIFTVGR — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) December 1, 2020

“Lo más importante acá es que si en el verano la gente se relaja, no cumple las medidas, no usa mascarillas, es lo que tememos nosotros de que podemos tener un segundo rebrote“, aclaró el ministro Paris. Por eso es necesario que “la población entienda que si no se cuida la gente, puede ocurrir una segunda ola tan importante como estamos viendo en Europa”.

De acuerdo con el pronóstico del Minsal, “el escenario más crudo” del rebrote considera hasta 9 mil casos diarios de CVODI-19. “No estamos anunciado ninguna catástrofe ni ningún apocalipsis, son cálculos matemáticos”, explicó.

Y tal como indicó, la etapa de prevención es la más importante para evitar un escenario tan complejo como el que se avisora. Por lo tanto, las próximas celebraciones de Navidad y Año Nuevo son un nuevo foco de preocupación tan importante como lo fueron las Fiestas Patrias.

Lee también: ¿Bonos o aguinaldos? Revisa qué beneficio te corresponde cobrar por Navidad

Por ello, el ministro de Salud adelantó que el próximo jueves se dará a conocer un plan para enfrentar las celebraciones de fin de año.

Según indicó, “tal como lo hicimos para el 18 de septiembre con el plan ‘Fondéate en tu Casa’ que fue muy exitoso, creo que para esos días de fiesta vamos a tener restricciones”.

“Vamos a tener restricciones tanto en la movilidad como en el traslado, sobre todo en zonas de esparcimiento, y también en el aforo”, concluyó Paris.