Dos prestigiosos medios estadounidenses han criticado en las últimas horas la gestión del Gobierno desde el inicio de la vacunación contra el coronavirus, señalando que las autoridades crearon una “falsa sensación de seguridad”.

Así lo planteó The New York Times en un reportaje publicado el martes. En él, señalan que la campaña de vacunación “dio a los chilenos una falsa sensación de seguridad y contribuyó a un fuerte aumento de nuevas infecciones y muertes que está sobrecargando el sistema de salud”.

Además, criticó que las autoridades “alivianaron demasiado pronto las restricciones a los viajes, negocios y escuelas, creando una sensación de confianza que la pandemia había terminado“.

El Washington Post, por su parte, publicó una columna titulada El exitismo del gobierno chileno eclipsa una campaña de vacunación que pudo ser ejemplar.

Este miércoles, el ministro de Salud, Enrique Paris, respondió a ambas publicaciones asegurando que la noticia “no es verdad”.

“Hoy día, curiosamente el Washington Post y el New York Times, ambos se ponen de cuerdo, parece, para transmitir esta noticia. Esta noticia no es verdad. Nosotros, si no hubiésemos vacunado, ¿qué nos habrían dicho?”, planteó el titular del Minsal después de recibir un nuevo cargamento con más de 360 mil de vacunas Pfizer-BioNTech.

Paris cuestionó: “si no hubiésemos tenido una vacuna, nos hubiesen criticado 100 veces más. Nosotros tenemos derecho a mostrar lo que hacemos, tenemos derecho a estar orgullosos del trabajo que hacen nuestros funcionarios de salud, estar orgullosos de lo que hace el ISP, de lo que hacen empresas como Perilogistics, con toda su estrategia para almacenar y distribuir las vacunas, ¿por qué no los vamos a decir?”.

“Si eso causó una falsa sensación de seguridad, eso es lo que hay que revisar, pero ¿quieren que no digamos nada de lo que hacemos? ¿Quieren que no anunciemos nada de lo bueno? Tenemos que dar una luz de esperanza a los chilenos y la vacuna es una luz de esperanza, pero nosotros hemos dicho hasta el cansancio que eso se va a obtener el 30 de junio. Mientras tanto, no podemos ver esta cantidad de gente y de autos circulando en la ciudad, en una ciudad que está en cuarentena”, agregó, refiriéndose al alto flujo de automóviles en la Región Metropolitana.

Por último, el ministro recordó que “la vacuna se demora en actuar, recién 14 días después de la segunda dosis hay una respuesta inmunitaria suficiente. La vacuna no es efectiva para evitar la transmisión, lo que hace la vacuna es disminuir la cantidad de pacientes graves, y eso ya lo estamos viendo. Los mayores de 70 años tienen una caída enorme en su ingreso a la unidad de tratamientos intensivos y eso es muy bueno, porque estamos evitando muertes con la vacuna, pero el virus no ha dejado de circular”.