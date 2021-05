Este lunes, el ministro de Salud, Enrique Paris, encabezó el balance presencial de la cartera sobre el estado de la pandemia de COVID-19 en Chile, donde se refirió tanto a las cifras de la crisis sanitaria como a los videos en redes sociales donde individuos llaman a no vacunarse.

En la instancia, el titular del Ministerio de Salud (Minsal) informó de 6.882 casos nuevos y 132 fallecidos en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de contagiados desde el inicio de la pandemia a 1.384.346 y de personas muertas a 29.300.

Junto a esto, al ser consultado por las desinformaciones sobre el proceso de vacunación que circulan en redes sociales, Paris declaró que “desgraciadamente la gente que llama a no vacunarse produce daño, ya que la mayoría de los pacientes que están hospitalizados en la UCI son pacientes sin vacuna“.

“Llamar a no vacunarse es llamar a enfermarse, llamar a no vacunarse es llamar a hospitalizarse, llamar a no vacunarse es llamar a ingresar a las UTI y llamar a no vacunarse es llamar a la muerte. Creo que esos influencers negativos deberían pensar bien antes de transmitir esas señales”, sostuvo.

Lee también: Cambios en el Plan Paso a Paso: Estas son todas las comunas que retroceden y avanzan

Pese a esto, también destacó la otra cara de la moneda, aquellas personas que también son seguidas por miles de personas que sí se han inoculado contra el coronavirus.

“Como hay influencers negativos, también hay influencers positivos y otros que no salen a la luz pública, pero generalmente hacen pequeñas campañas o me llaman por teléfono y nos apoyan“, expresó.

Es así como Paris nombró a “Eli de Caso, famosa en el pasado por sus programas, a Gloria Stanley, gran periodista, a María Inés Sáez, gran periodista“.

Pero eso no fue todo, finalmente concluyó, evidentemente emocionado, con lo siguiente: “Me permito, también, nombrar una prima que siempre me apoya y a María Isabel Pérez, enfermera de la Católica, que siempre, siempre nos apoya“.