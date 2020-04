Este lunes y tras 33 días hospitalizado, Félix de Moya le ganó al coronavirus. El hombre de 65 años fue el paciente en estado más crítico de la Clínica Alemana, pero ya superó al COVID-19.

“No tenía ningún problema de salud que no sean los propios de la edad. Me gusta mucho el deporte y salía todos los días”, contó Félix ya desde la comodidad de su hogar.

De los 33 días que pasó hospitalizado fueron 15 los que permaneció en situación crítica, apoyado de respiración artificial.

Myriam Araneda, enfermera de la UCI de la Clínica Alemana, calificó como “un gran desafío” el tener que enfrentar el tratamiento de Félix. “Era una enfermedad que lo tenía bastante asustado”, señaló la enfermera.

Lee también: Experto proyecta “múltiples peaks pequeños” de contagios en Chile, incluso más allá de octubre

“No es sólo que te cures del virus, la enfermedad pone en relieve otras debilidades que puedes tener“, agregó el paciente recuperado.

Sobre cómo llegó a contagiarse de COVID-19, Félix aseguró no saberlo. “Lo más probable es que me contagiara en España antes de salir”, agregó.

A su llegada a nuestro país, explicó, se le tomó la temperatura en el aeropuerto pero esta no arrojó señales de contagio. Al paso de algunos días comenzó a sentirse mal, por lo que asistió al recinto asistencial donde finalmente sabría su diagnóstico.

Y si bien hoy se alegra de haber superado esta enfermedad mundial, lamenta que haya personas que no respeten las medidas de cuarentena y aislamiento social.

Lee también: Izkia Siches y el factor económico: “Hay que transparentar qué peso tiene en la ecuación gubernamental”

“Las personas que no respetan esas medidas son muy inconscientes, porque este no es sólo un problema de que te hagas daño a ti mismo. El no cumplimiento de esas medidas afecta a los demás, y de forma muy masiva”, dijo Félix de Moya.

De momento el investigador continúa en cuarentena, mientras se analiza el avance de su estado de salud.