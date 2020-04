View this post on Instagram

Estamos felices porque el paciente más grave que tuvimos por Covid-19, se acaba de ir de alta ❤️. Félix llegó el 10 de marzo a nuestro servicio de urgencias. Estuvo hospitalizado 33 días, conectado a un ventilador mecánico durante 15 días y cuando despertó no sabía muy bien ni dónde estaba.