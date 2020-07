VIDEO RELACIONADO – Minsal reporta 1.876 casos nuevos de coronavirus: El total asciende a 3 49.800 contagios ( 00:27)

“La temporada no parece estar afectando la transmisión del virus”, aseguró la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De esta forma, desmienten la creencia de que el coronavirus no se transmite en climas cálidos y que se propaga con mayor facilidad en temporadas frías.

La doctora Margaret Harris, portavoz del organismo, aseguró que “lo que está afectando la transmisión son las reuniones masivas, las personas que se unen y las personas que no se distancian socialmente, que no toman las precauciones para asegurarse de que no están en contacto cercano”.

Durante una conferencia de prensa virtual, la profesional señaló que el brote más grande de COVID-19 se produjo en Estados Unidos, donde están en verano y otro de los países más afectados es Brasil, en donde hay clima tropical.

La portavoz reconoció que en el resto de los países del sur se registran bajos contagios de influenza. Por eso, advirtió que “esperamos una próxima temporada de gripe en el hemisferio”.

En ese sentido, adelantó que si hay un aumento en los casos de esta enfermedad respiratoria, teniendo una alta carga de contagios de COVID-19, “habría aún más presión sobre el sistema de salud”.