La ministra de Salud, Ximena Aguilera, valoró y acogió de buena manera las críticas que ha recibido la cartera respecto a la estrategia de vacunación contra el COVID-19.

Este miércoles, alcaldes y ex autoridades de oposición, entre ellas la alcaldesa Evelyn Matthei, la ex subsecretaria Paula Daza y la ex ministra Karla Rubilar, acusaron que el Minsal no ha realizado una campaña comunicacional para llamar a las personas a inocularse con la dosis bivalente.

Además, presentaron medidas para reformar el proceso de vacunación.

¿Qué dijo el Minsal?

Durante la mañana de este jueves, la ministra dijo que, como equipo de trabajo, “recibimos bien las críticas. En realidad nos ayudan a mejorar nuestra estrategia. Efectivamente, nosotros estábamos planificando reforzar nuestra campaña de vacunación”.

“Una primera parte es ampliar los grupos objetivos, de manera de tener una mayor cantidad de población protegida, justamente ampliando los grupos en lo que aumentan la tasa de hospitalización y de cuadros graves”, agregó.

La secretaria de Estado también expresó que “cuando existe una infección con Ómicron, la estrategia incluye el aumento de los grupos a vacunar, una estrategia de comunicaciones que estamos relanzando con un nuevo mensaje -vacúnate hoy con bivalente-, el aumento de los puntos de vacunación y el aumento de los recursos que nosotros estamos entregando como ministerio para realizar estas vacunaciones”.

En tanto, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, indicó que, como Estado, “tenemos una experiencia ya de varios años. Tenemos una relación con distintos proveedores que nos entregan de manera habitual, y según también nuestro requerimiento, el acceso a nuevas dosis de vacunas”.

“Por ahora, tenemos en el país 5 millones de vacunas bivalentes que son más que suficientes para poder satisfacer la demanda que podamos tener durante los próximas semanas, y tenemos además una relación abierta con contratos que nos permiten hacer nuevas solicitudes de vacunas”, continuó.

De este modo, la autoridad indicó que “tenemos todos los elementos necesarios para que no le vaya a faltar a nadie una vacuna”.