Esta jornada, la ministra de Salud, María Begoña Yarza, advirtió de un aumentos de los contagios de COVID-19 “en unas dos o tres semanas”. Por lo mismo, realizó un llamado a la población para continuar con la vacunación y seguir las medidas preventivas como el lavado de manos y ventilación de los espacios.

“Nuestro pronóstico es que a finales de mayo, de aquí a dos semanas, comienza a ascender de forma más sistemática los casos que lo que nosotros decimos y es lo que hemos tratado de instalar que la mayor prevención que tenemos para la pandemia que no se ha terminado, que la pandemia continúa y que no sabemos cuando se va a terminar, lo que sí sabemos que con coberturas altas y efectivas de vacuna, la capacidad que tienen las personas de protegerse es muy alta y que lo que no vamos a evitar es el contagio”, señaló en un punto de prensa.

Asimismo, señaló que “creemos que se va a cumplir esto de los ciclos de los 100 días, que van a comenzar a aumentar los casos y que lo que nosotros vamos a enfatizar en que hay que vacunarse, hay que lavarse las manos, hay que usar la mascarilla, seguimos con aquellos medidas efectivas que hemos incorporado a nuestro hábito y en el invierno hay una que es muy importante que es airear los espacios cerrados. La tendencia del invierno es estar en la casa, en los lugares con todo cerrado, la rutina de abrir ventanas y tener efectivamente el intercambio de los espacios cerrados”.

“Lo más probable es que comiencen a aumentar los casos en unas dos o tres semanas”, reiteró.