El Ministerio de Medio Ambiente lanzó la campaña #MMAenCasa, mediante la cual buscan impulsar el aprendizaje sobre el cuidado del planeta durante el tiempo de aislamiento social.

A raíz de la pandemia por coronavirus, los colegios están sin clases presenciales, algunos trabajadores realizan sus labores desde casa y el llamado de las autoridades continúa siendo el no salir de su hogar, de manera que se puedan evitar los contagios.

Impulsemos juntos los cambios de hábito en casa, por el cuidado del medio ambiente. ✅Desafíos

✅Vídeos tutoriales

✅Cursos online

✅Recomendaciones audiovisuales ¡Súmate a #MMAenCasa!https://t.co/JZBqDF069p pic.twitter.com/TtPGp8q6MJ — Ministerio del Medio Ambiente (@MMAChile) April 2, 2020

La iniciativa del ministerio incluye educación ambiental online, un espacio infantil, recomendaciones audiovisuales y desafíos.

La ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, aseguró que mediante la campaña esperan “llegar a cada chileno y ser un aporte, poder informar, educar, pero a la vez entretener. La naturaleza reclama nuestra atención y hoy podemos ser un aporte desde nuestros hogares”.

En la sección de “Recomendaciones audiovisuales” encontramos una serie de documentales sobre el medio ambiente, que incluyen títulos como Closing The Loop, Taste the Waste, Océanos de plástico o Before the Flood.

Este último se refiere al cambio climático, y muestra cómo este afecta al medio ambiente y cómo la sociedad puede prevenir ese daño. Además, el registro posee un particular énfasis en la vida ecosistémica de las comunidades nativas del mundo. Es narrado por Leonardo DiCaprio, quien además de actor es activista ambiental y embajador de Naciones Unidas.

“Recomendaciones audiovisuales” cuenta con opciones gratuitas en YouTube, pero también con algunos títulos disponibles en Netflix.

La campaña del Ministerio del Medio Ambiente cuenta también con educación ambiental en línea, incluyendo además la incorporación de hábitos sustentables. La fabricación de ecoladrillos, la división de nuestros residuos o el compostaje, son algunas de las prácticas que es posible revisar en el sitio web del ministerio.

