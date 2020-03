La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llamó a las autoridades a “trabajar rápidamente para reducir la cantidad de personas detenidas” .

Según la alta comisionada, los internos están presos en “condiciones higiénicas deplorables y los servicios de salud suelen ser deficientes o inexistentes”.

Por lo mismo, acusó que es momento de llevar a cabo medidas para prevenir pérdidas de vidas entre los reclusos y miembros del personal.

Lee también: Fuga masiva en cárceles de Brasil tras medidas ante el COVID-19

Al respecto, propuso que los reclusos de mayor edad, los que están enfermos y quienes representan un riesgo menor, sean liberados.

Además, pidió que “toda persona detenida sin fundamento jurídico suficiente, incluyendo los prisioneros políticos y los detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”, sean puestos en libertad para despejar la población en los recintos penitenciarios.

La pandemia “ha comenzado a golpear las prisiones y los centros de detención de inmigrantes, al igual que los centros de salud residenciales y los hospitales psiquiátricos”, afirmó Bachelet.

Lee también: 23 presos murieron y 80 resultaron heridos tras motín en cárcel de Colombia

Asimismo, agregó que el COVID-19 amenaza con provocar una “devastación entre esas personas extremadamente vulnerables”, refiriéndose a los privados de libertad.

Finalmente, la ex mandataria aseguró que, de ser cumplidas estas medidas, quienes sean liberados deben ser sometidos a un examen médico y los gobiernos deberán garantizar que reciben los cuidados necesarios.

Maintaining prisoners in detention during this #COVID19 crisis is high risk & should be a measure of last resort. With widening outbreaks & a growing number of deaths already reported in prisons & other institutions in many countries, authorities should act now to #StopTheSpread. https://t.co/oy9l5tTw70

— Michelle Bachelet (@mbachelet) March 25, 2020