La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, profundizó sobre los principales problemas que se han generado en las comunas bajo cuarentena y el motivo por el que se decidió restringir algunos permisos, como la reducción a dos veces por semana la salida a supermercados y farmacias con una duración de 4 horas.

Al respecto, en conversación con CHV Noticias, la autoridad indicó que “había un abuso del sistema, personas pedían permisos para salir a comprar dos veces al día. Hoy necesitamos una restricción mayor, estamos frente a una pandemia”.

Martorell realizó un llamado a que las personas en cuarentena se mantengan en sus domicilios y pidan los permisos sólo en casos excepcionales.

“Se busca que se evite el contacto persona a persona, cuando vemos que eso no se está cumpliendo, tenemos que tomar medidas que restringen aún más las libertades de las personas, porque sino se pone en peligro la vida de los demás”, añadió.

Consultada por si es una contradicción el llamado a permanecer en casa, pero que las personas terminen realizando largas filas -sin respetar la distancia de más de un metro- para realizar trámites como la clave única, el cobrar el seguro de cesantía o, como se vio hace unos días, el permiso de circulación, Martorell fue tajante.

“No estamos frente a una contradicción, porque el permiso de circulación se podía hacer de manera remota“, respondió junto con añadir que “todos estamos aprendiendo a sobrellevar una pandemia mundial”.

Es por eso que subrayó la necesidad de que “tengamos la voluntad y todos seamos capaces de comprender que si a una hora no me funciona un sitio web, me va funcionar a la siguiente”.

“Se están haciendo todos los esfuerzos para que las plataformas funcionen“, agregó, junto con pedir que las personas tengan paciencia cuando las plataformas colapsen.

Cabe recordar que a las 22 horas de este jueves se extendió la cuarentena total para algunas comunas, que en la Región Metropolitana corresponden a Santiago, Providencia, Ñuñoa, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura.