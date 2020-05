En una entrevista con el diario El Llanquihue, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, calificó el retorno a clases presenciales como “un tema complejo” debido a las distintas posturas que han tomado algunos países. En el caso de Chile, estarían analizando los casos por región.

“Desde un punto de vista del retorno seguro a clases es muy distinto volver hoy, por ejemplo, en Aysén que en Punta Arenas, porque en Aysén, prácticamente la enfermedad no existe y lo mismo ocurre en otras regiones del norte”, dijo el secretario de Estado.

Es en ese sentido, y teniendo en cuenta esa diferencia respecto a la situación actual en Santiago, que concentra 8 de cada 10 casos nuevos positivos de acuerdo al último balance diario, Mañalich planteó que “el riesgo de que un niño vuelva a clases y se encuentre con uno que lo contagie es muy difícil que suceda”.

Es por esto que afirmó que se deben diseñar sistemas flexibles para regresar a una “nueva normalidad”.

Además, se refirió a las críticas a su liderazgo durante la emergencia sanitaria. Al respecto, señaló que algunas veces las medidas implementadas han aparecido como una contradicción a las pronunciadas anteriormente, porque el coronavirus es un “enemigo que cambia de forma todos los días”.

El ministro también indicó que debido a la presencia de pacientes asintomáticos, debemos actuar como si “todo el mundo nos pudiera contagiar”.

“Tenemos que considerar que todo el mundo, todos los que están frente a nosotros y mientras no se demuestre lo contrario, están infectados y, por lo tanto, me pueden trasmitir la infección y ello obliga a que todas estas medidas generales, como el uso de mascarilla, lavado de manos, no salir en la noche y todo lo que sabemos, se realicen con mucha responsabilidad”, agregó.