El pasado 14 de abril, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, y el titular de Justicia, Hernán Larraín, visitaron la Cárcel de Puente Alto para anunciar una serie de medidas para la población penal y el personal de Gendarmería, luego que, a esa fecha, se registraran 22 internos y 43 funcionarios contagiados con COVID-19 en dicho recinto.

A esa reunión los acompañó el presidente nacional de la Anfup, Felipe Rodríguez, quien posteriormente dio positivo por coronavirus, luego de que le realizaran una muestra en la Unidad Penal de Puente Alto.

Por ello, este viernes, en la rueda de prensa, el ministro Mañalich fue consultado acerca del contacto que mantuvo con Rodríguez y las medidas que se tomaron al respecto.

“Quiero recordar -algo que está en un decreto del Ministerio de Salud- que la preocupación epidemiológica fundamental es lo que entendemos un ‘contacto estrecho'”, dijo.

“Las personas que tienen que hacer cuarentena preventiva son las que tuvieron un ‘contacto estrecho’, es decir, más de 15 minutos hablando boca a boca sin mascarilla con una persona que resultó positiva por coronavirus“, especificó.

Al respecto, el ministro explicó que en las reuniones se han tomado las precauciones necesarias para cumplir con los protocolos de salud y seguridad, sobre todo en lugares donde existen focos de contagio.

“Las visitas se hacen con todas las responsabilidades de cautela que corresponde, no solo para no infectar a las personas que van, sino para que no sea un vehículo de contagio hacia otros”, agregó Mañalich.

En tanto, el ministro aprovechó la oportunidad para explicar que “se ha mal entendido que el simple hecho de tener un contacto lejano, significa que todo un recinto debe irse a cuarentena. Eso es incorrecto”, enfatizó.

Según el instructivo del Minsal, para ser calificado como “contacto estrecho” hay que cumplir con algunos de los siguientes requisitos: 1) haber brindado una atención directa a un contagiado sin el equipo de protección personal; 2) haber permanecido en el mismo entorno a un caso confirmado, ya sea lugar de trabajo, aula, hogar o reuniones en ambientes cerrados, a menos de 1 metro de distancia; 3) haber viajado en estrecha proximidad con una persona con COVID-19 en cualquier medio de transporte.