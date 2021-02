Este viernes se llevó a cabo la tercera jornada de vacunación a la población general de adultos mayores, en la que quienes podían acceder a la inoculación eran las personas de 85 o 86 años, además de otros trabajadores de la salud.

Con los más de 50 mil vacunados esta jornada, el total de personas que han recibido la primera de dos dosis alcanzarían los 454 mil.

A propósito del llamado que han hecho las autoridades y también quienes han participado del proceso, el académico, astrónomo y astrofísico José Maza decidió enviar un mensaje para reafirmar este llamado.

“Vacúnate. Yo me he vacunado toda mi vida sobre enfermedades que ya ni me acuerdo, pero muchas enfermedades. Cuando yo era niño fueron erradicadas gracias a los sistemas de vacunación”, dijo Maza a través de un registro difundido por la Universidad de Chile.

A ello agregó que el coronavirus y la enfermedad COVID-19 que genera “no es una enfermedad cualquiera”.

“Han muerto 20 mil personas. 20 mil personas. Vacúnate y serás uno de los que no integrará el grupo de los que ya partieron. Yo me voy a vacunar en unos días, y me vacunaré feliz. Porque la alternativa a vacunarse es una probabilidad de irse a ver a los parientes que ya partieron”, concluyó el académico.