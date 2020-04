José Tomás Vicuña, director nacional de Servicio Jesuita Migrante (SJM), el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara y la seremi de Salud, Paula Labra, llegaron hasta las afueras del cité en Quilicura, donde un grupo de 33 personas contagiadas por COVID-19 fueron trasladas a residencias sanitarias dispuestas por el Minsal.

“Acá el problema no son los haitianos, es el racismo. Acá hay personas chilenas y de otras nacionalidades“, sostuvo Vicuña, junto con cuestionar que “siempre que hay un foco, se nombra el lugar, pero acá no fue el lugar, fue la nacionalidad. Y de esta o salimos juntos o no vamos a salir”.

En la misma línea, agregó que “se necesitaba voluntad y ellos la han tenido. Ya han salido casi 30 personas y hay otro furgón que va salir“. Además, criticó que “no puede ser que se haitianice la migración en cada momento”.

Consultado por su rol en la operación, el director nacional de SJM explicó que, junto a la Municipalidad de Quilicura y la seremi de Salud, “estuvimos seis horas dialogando con ellos y pudimos llegar a buen término“.

“La gran molestia de las personas que estaban dentro fue la discriminación. No es posible que hayan habido lanzamientos de piedras. Acá hay personas, no hay nacionalidades, son seres humanos con familia, habían niños, quienes también fueron trasladados”, agregó.

Finalmente, concluyó que “es imposible hacer cuarentena en una pieza de 10 metros cuadrados y el problema no son los haitianos, es el abuso, al discriminación y qué va a pasar con ellos después”.

En el operativo, funcionarios fueron acompañados por traductores de la Municipalidad de Quilicura para facilitar el entendimiento entre la comunidad haitiana y las autoridades.

La seremi de Salud Metropolitana, Paula Labra, realizó el examen PCR (Reacción en Cadena de la Polimersa) a 150 residentes en el lugar.