En septiembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaba sobre los riesgos de una posible pandemia en el mundo. El documento señalaba las condiciones que propiciaban una situación de este tipo y las falencias a nivel global para combatirla.

La ex subsecretaria de Salud, Jeanette Vega, fue una de las profesionales que participó de ese trabajo. En entrevista con CHV Noticias, indicó que “nosotros dijimos que una pandemia con las características de la gripe española, probablemente podía tener un impacto de alrededor del 5% del PIB mundial, y si no fueran virus respiratorios, sino que un virus de transmisión persona a persona, pero por gotas, el impacto podría ser de alrededor de un 2,5% del PIB mundial , y lo calculado para esta pandemia es 2,8% del PIB mundial”.

Eran tres los principales factores que llevaron a los expertos a proyectar que se acercaba una pandemia. El primero de ellos es el aumento significativo de los brotes de virus nuevos. “Nosotros medimos entre 2011 y 2018, y habíamos tenido alrededor de 1.400 brotes por virus no conocidos, entre esos el MERS, SARS, y también lo que pasamos con el Ébola y Zika”.

A esto se suma el aumento de la población y la capacidad de movilidad de las personas, que “pueden estar en cualquier lugar del planeta en no más de 36 horas”.

Finalmente, los investigadores consideraron el cambio climático como un factor relevante, ya que generaba “las condiciones para que proliferen nuevos virus”.

En ese informe, los expertos señalaban que “teníamos un problema porque no teníamos una respuesta clara y que, al revés, había una erosión de las instituciones públicas, en particular de salud pública, de la vigilancia y de la confianza de los ciudadanos en este tipo de instituciones, que hacía que si se producía una pandemia de este tipo, la respuesta probablemente no iba a ser todo lo eficiente que uno esperaría si es que hubieran sistemas que efectivamente funcionaran bien”.