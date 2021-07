El equipo ICOVID Chile, iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción, en convenio con los ministerios de Salud y Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, presentó su informe número 51 con análisis y datos de las dimensiones propuestas para monitorear la pandemia en el país.

Según su nuevo reporte semanal, el indicador de carga a nivel nacional cayó un 10,8%, lo que muestra que la reducción de casos ha sido menor con respecto a las últimas cinco semanas, donde llegó a 25,8% en promedio. La ocupación hospitalaria, en tanto, disminuyó y llegó a un 86,8% aproximadamente. Sin embargo, advierten en el reporte que aún hay ocho regiones que superan el 85%, siendo la Región de Valparaíso la que tiene la más alta ocupación, con un 93,5%.

En esa misma línea, la carga a nivel nacional, que mide el promedio de nuevos casos diarios de la última semana por cada 100 mil habitantes, fue de 6,34, comparado con el 7,11 de la semana anterior, lo que significa una caída de 10,8%. Dicha reducción, sin embargo, es mucho menor que en las últimas cinco semanas, donde llegó a 25,8% en promedio. En el análisis se advierte que “será importante constatar, la semana que viene, si la pérdida de fuerza en la reducción de casos observada esta semana es un fenómeno transitorio o permanente”.

A nivel regional, el indicador de carga toma los valores más altos en Los Ríos (20,11) y Atacama (11,23) y los valores más bajos en Aysén (4,36) y Magallanes (2,43). Durante la última semana, la positividad a nivel nacional fue de 2,64%, algo menor que el valor de 2,92% de la semana anterior. Las regiones donde este indicador toma los valores más altos son Los Ríos (5,38%) y Atacama (3,73%). Los valores más bajos de este indicador se alcanzan en Magallanes (0,70%) y Aysén (0,69%).

Por otro lado, en materia de ocupación hospitalaria, el reporte señala que ésta ha disminuido, llegando a un 86,8% aproximadamente, un punto más bajo que la semana anterior, pero aún hay ocho regiones con ocupación mayor a un 85%. La Región de Valparaíso tiene la más alta ocupación, con un 93,5%, a ella le siguen las regiones Metropolitana (90,2%) y Los Ríos (92,9%). La tasa de variación semanal en hospitalizaciones COVID-19, que mide la tendencia en la demanda hospitalaria de pacientes contagiados, sigue mostrando un descenso, marcando entre -14% y -16%.

En cuanto a la mortalidad según grupos de edad, indicador calculado a partir de los datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud (DEIS), en la última semana el número de fallecidos ha disminuido levemente en todos los grupos, con un descenso promedio de -15,1% en menores de 50 años, -18,8% entre 50 y 70 años y sólo -3,1% en mayores de 70 años.

En cuanto a la vacunación, el nuevo reporte muestra que ésta tuvo un avance lento con respecto a la semana anterior. A la fecha, hay más de dos millones de personas mayores de 18 años que no han recibido ni una sola dosis de la vacuna, y más de tres millones del mismo grupo etario que no han completado su esquema de vacunación.

“Es crucial que lo hagan, por su propio bien y el de todos”, señala el experto en estadística y académico de la Universidad de Harvard, José Zubizarreta. “Ha costado mucho disminuir los casos y alcanzar estos niveles. Pero no van a durar mucho si nos relajamos, si no mantenemos el autocuidado, y sobre todo, si no nos vacunamos”.