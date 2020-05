Cronología del COVID-19: Todos los hitos claves en Chile y el mundo desde el 31/12/19

*Con información de CNN.com: Defining moments of aglobal pandemic

El último día de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer la noticia: un virus desconocido que producía fiebre, tos y otros síntomas parecidos a los de un resfrío estaba afectando a un grupo de personas en la ciudad china de Wuhan.

En ese momento, se decía que el virus era de la misma familia del SARS, el síndrome respiratorio agudo que a principios del milenio provocó cientos de muertes en varios países. También se pensaba que había surgido en un mercado de la provincia de Hubei, donde se comercializaban animales exóticos, como murciélagos, que habrían transmitido el virus a los humanos.

Aunque ya han pasado más de cuatro meses desde su aparición, las dudas persisten y los casos aumentan. A la fecha, casi tres millones y medio de personas se han contagiado y 247 mil han fallecido, pese a todas las medidas sanitarias implementadas por las autoridades prácticamente a nivel mundial. Lo que más preocupa es que aún no hay tratamiento y -según se cree- una vacuna efectiva podría tardar más de un año en estar disponible.

Esta es la cronología del coronavirus:

31 de diciembre de 2019: primer caso

La OMS reportó por primera vez que -entre el 12 y el 29 de diciembre- varias personas que estuvieron en un mercado de animales en Wuhan se contagiaron con un virus desconocido. Se hablaba de una especie de neumonía, en ese entonces.

1 de enero de 2020: cierre del mercado de Wuhan

Autoridades sanitarias chinas clausuran el establecimiento, luego que se comenzara a especular que las especies salvajes y exóticas que allí se comercializaban podrían ser la fuente del virus.

7 de enero de 2020: identificación del virus

Las autoridades de Wuhan anuncian que han identificado el virus como una nueva cepa de coronavirus.

11 de enero de 2020: primera muerte

La comisión municipal de salud de Wuhan anuncia la primera muerte causada por el nuevo coronavirus. Se trata de un hombre de 61 años que falleció el 9 de Enero a causa de una insuficiencia respiratoria.

21 de enero de 2020: primer caso en Estados Unidos

Autoridades del estado de Washington confirman el primer paciente con COVID-19, un hombre de 30 años que permanece en observación. Días antes, Tailandia y en Japón también habían notificado su primer caso.

30 de enero de 2020: OMS declara emergencia de salud pública

Horas después de la notificación de los primeros casos de transmisión entre seres humanos fuera de China, el comité de emergencias de la OMS declara que el brote por el nuevo coronavirus constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Para esa fecha, ya hay 7.800 casos confirmados en 20 países del mundo.

4 de febrero de 2020: el virus llega a los cruceros

El ministerio de Salud de Japón confirma que 10 personas a bordo del crucero Diamond Princess dieron positivo por coronavirus. Los 3.711 pasajeros son puestos en cuarentena durante dos semanas. Días después, otras 700 personas resultan contagiadas.

11 de febrero de 2020: Cambia denominación a COVID-19 y hay más de 1.000 muertes

El Comité Internacional de Taxonomía de Virus (ICTV por sus siglas en inglés) anunció que el nombre del nuevo virus sería “coronavirus de tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2)”. Fue elegido porque está genéticamente ligado al brote del SRAS del 2003. La OMS, por medio de su director Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus anunció que el nombre de esta nueva enfermedad sería COVID-19.

14 de febrero de 2020: primer caso en África

El caso se dio en Egipto, según la información entregada por el ministerio de Salud de ese país. Es el primero confirmado en el continente.

25 de febrero de 2020: comienza la crisis en Italia

Con el objetivo de contener un brote mayor en Europa, varias ciudades y pueblos de Italia quedan en confinamiento completo. Las restricciones de circulación afectan a unas 100 mil personas.

26 de febrero de 2020: primer caso en América Latina

El ministerio de Salud de Brasil confirma el primer contagio en el país. Es un hombre de 60 años que vive en Sao Paulo y que por motivos de trabajo tuvo que viajar a Italia. En los días posteriores, se reportan los primeros casos de COVID-19 en México, Ecuador y Argentina, entre otros países latinoamericanos.

3 de marzo de 2020: primer caso de coronavirus en Chile



Se confirmó en Talca. El contagiado era un médico de 33 años que había viajado al sudeste asiático. Desde el ministerio de Salud señalaron que permanecería en su domicilio, bajo vigilancia epidemiológica.

7 de marzo de 2020: se dispara el número de contagiados

Los casos mundiales de coronavirus superan los 100 mil y las víctimas fatales ya son 3.400. Los cinco países con más casos son China, Corea del Sur, Irán, Italia y Japón.

11 de marzo de 2020: se declara pandemia

La Organización Mundial de la Salud declara oficialmente que el brote de COVID-19 es una pandemia. En respuesta, el Presidente Donald Trump anuncia restricciones para realizar viajes desde Europa hacia Estados Unidos.

14 de marzo de 2020: Chile entra en la Fase 3

Al no tener claridad en la trazabilidad de los contagios, el Ministerio de Salud declara la fase 3 de la pandemia. Esto significa que no puede haber eventos masivos de más de 500 personas, pero que actividades habituales, como ir al mall, no será restringido. También se declaró cuarentena obligatoria a las personas que lleguen de países contagiados, como Irán, China, Corea, Japón, Francia, Alemania, España e Italia.

15 de marzo de 2020: Gobierno suspende clases y toma medidas por coronavirus

Luego de declarar la fase 3, el gobierno restringe el ingreso a centros de adultos mayores, además envio un proyecto de ley para ver la situación de los presos y evitar el contagio dentro de cárceles; declaró cuarentena en los hogares del Sename, estableció aduanas sanitarias en las fronteras y se prohibió el ingreso de cruceros al país. Una de las medidas más importantes y controversiales fue suspender por dos semanas las clases en jardines infantiles, colegios municipales o particulares subvencionados y privados.

16 de marzo de 2020: Se declara fase 4 y cierre de fronteras

Luego de registrar 155 casos de contagiados, el gobierno declara el inicio de la Fase 4 y el cierre de todas las fronteras, marítimas, terrestres y aéreas del país y que comenzaría a regir a partir del 18 de marzo. Esta medida fue tomada luego de que varios países anunciaran el cierre de sus fronteras, incluídos nuestros vecinos de Perú y Argentina.

21 de marzo de 2020: primera muerte en Chile

Una mujer de 82 años que vivía en la comuna de Renca se convirtió en la primera víctima fatal del coronavirus en Chile. Según lo informado por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, la mujer sufría múltiples patologías y estaba postrada, por lo que se optó por un manejo compasivo.

22 de marzo de 2020: toque de queda en Chile

Con más de 600 casos de COVID-19, el gobierno decreta la restricción de la libre circulación desde las 22 horas hasta las 5:00 del día siguiente. Los chilenos sólo pueden salir de sus casas con salvoconductos.

25 de marzo de 2020: se decreta cuarentena en algunos sectores de la Región Metropolitana

Para hacer frente a la curva de contagio, las autoridades decretan la medida de “cuarentena total” en las comunas de Independencia, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Ñuñoa, Providencia y Santiago. Durante las semanas siguientes otras comunas se sumaron a la restricción.

30 de marzo de 2020: récord de muertes en Italia

Para esa fecha, el país ya supera los 10 mil fallecidos. En España, en tanto, las víctimas fatales suman 7.300. Continúan los confinamientos en Europa.

2 de abril de 2020: un millón de contagios

El COVID-19 ha infectado a más de un millón de personas a nivel mundial y ha causado la muerte a 54.000. Expertos aseguran que la única forma de detener la propagación es el distanciamiento social.

8 de abril de 2020: mujer dio a luz en estado de coma

La emotiva historia de Yaniria Soriano dio la vuelta al mundo. Con 34 semanas de embarazo y contagiada con coronavirus su estado de salud se complicó demasiado. Los médicos del hospital Southside, de Nueva York, tuvieron que inducirle un coma y conectarla a un respirador para someterla a una cesárea de emergencia. La mujer logró recuperarse y diez días después pudo conocer a su bebé.

14 de abril de 2020: Venezuela presume control de la pandemia

Aunque ha golpeado con fuerza a América Latina, el coronavirus parece mantenerse a raya en Venezuela. El gobierno asegura tener menos de 200 contagios y nueve fallecidos por la enfermedad. Las cifras generan dudas, considerando la crisis y escasez que hay en el país.

19 de abril de 2020: la “nueva normalidad” en Chile

En cadena nacional, el Presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a reactivar la economía y a que los funcionarios públicos retornaran gradualmente a realizar su trabajo de manera presencial. Más tarde, la subsecretaria de Salud Paula Daza explicó en un punto de prensa de qué se trata esta nueva normalidad, indicando que “Tenemos que ir retomando esta nueva vida, esta nueva normalidad que le hemos llamado, manteniendo las medidas restrictivas que tenemos hasta el día de hoy” donde agregó “¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, con unos pocos, unos cuatro amigos, con las medidas de distanciamiento social”.

23 de abril de 2020: Mineduc suspende el regreso a clases indefinidamente

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, anunció que el regreso a las aulas no se podrá concretar debido a la pandemia: “Las clases presenciales se suspenden hasta que las condiciones sanitarias permitan un retorno gradual”. Respecto a una fecha tentativa, la autoridad afirmó que “será informada oportunamente”

29 de abril de 2020: fallece primera funcionaria de la Salud chilena

Autoridades de gobierno lamentaron la muerte Lorena Durán, administrativa del Cesfam de Lastarria, en la Región de La Araucanía. Fue la primera funcionaria del sistema de salud que murió a causa de la pandemia

2 de mayo de 2020: peor día en Chile

Casi 1.500 nuevos contagios y 13 muertes en apenas una jornada. Las cifras fueron entregadas por el ministro de Salud, quien confirmó un “fuerte brote”. Dentro de los fallecidos cuenta el segundo funcionario de la salud.

5 de mayo de 2020: más de 20 mil casos en Chile

Según el último reporte entregado por el Ministerio de Salud este martes, hubo 1.373 nuevos casos confirmados de COVID-19, de los cuales, 56 corresponden a personas asintomáticas. Con esta nueva cifra, el número total de contagiados a nivel país llega a 22.016. De éstos, 10.710 son paciente recuperados.Además, se informó sobre 10 nuevos fallecimientos, lo que da una cifra total de 275 muertos a causa de la pandemia.