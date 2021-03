El intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, declaró este viernes que el transporte público no sería un foco de contagio, de acuerdo a los estudios que se manejan del comportamiento de la pandemia.

En un balance realizado esta jornada, luego de que 9 comunas de la capital retrocedieran a Cuarentena el jueves -mismo día en que el Ministerio de Salud (Minsal) anunció que otras 8 pasarán a Fase 1 el sábado-, el intendente sostuvo que “no hay investigación” que sustente que se produzcan más contagios en el transporte.

Lo anterior, luego de que se produjeran aglomeraciones en el transporte público, en medio del aumento sostenido de casos de COVID 19 y que el Minsal informara por dos días consecutivos que han registraron más de 6 mil contagios nuevos: el jueves 6.249 y el viernes 6.604.

“No hay hasta aquí, dentro de las investigaciones que se han hecho por la pandemia, no hay ningún dato que permita señalar que el transporte público es un foco de contagio, no hay investigación“, expresó Guevara.

En la misma línea, el intendente metropolitano sostuvo que “lo que hay en los países europeos son conclusiones que señalan que la causa de la infección por coronavirus en el cuarto o quinto lugar se refiere al transporte público“.

“Si usted viaja con la mascarilla y la protección adecuada, no debiera haber un foco importante de contagios“, agregó.

Y finalizó indicando que “el primer foco está señalado en un 80% de los casos, y esto lo sabemos por la trazabilidad, es dentro de los domicilios de las personas, particularmente en actividades sociales“.