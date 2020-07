La activista climática Greta Thunberg anunció en Twitter el lunes que donaría 100 mil euros, cerca de 90 millones de pesos, para combatir la propagación de COVID-19 en la Amazonía brasileña.

El anuncio se produjo después de que una de las líderes de Fridays for Future recibió el Premio Gulbenkian para la Humanidad, que tiene un premio de 1 millón de euros.

Lee también: Caso Antonia Barra: Martín Pradenas habría eliminado pruebas claves para la investigación

La donación a la Amazonía, que provendrá del dinero del premio, se realizará a través de la Fundación Thunberg a SOS Amazonia, dirigida por Fridays for Future Brazil, una organización que está ayudando a combatir la pandemia de coronavirus en los territorios indígenas.

Otros 100 mil euros serán entregados a la Fundación Stop Ecocide para “apoyar su trabajo para hacer del ecocidio un crimen internacional”, dijo en el anuncio.

I’m extremely honoured to receive the Gulbenkian Prize for Humanity. We’re in a climate emergency, and my foundation will as quickly as possible donate all the prize money of 1 million Euros to support … -> 1/3 pic.twitter.com/Eti6AJXSvj

Starting with giving €100.000 to the SOS Amazonia Campaign led by Fridays For Future Brazil to tackle Covid-19 in the Amazon, and €100.000 to the Stop Ecocide Foundation to support their work to make ecocide an international crime. @fcgulbenkian 3/3

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) July 20, 2020