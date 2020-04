VIDEO RELACIONADO – Funcionarios denuncian brote de coronavirus en Hospital Salvador (09:41)

Guido Girardi, miembro de la Comisión de Salud del Senado, enjuició al gobierno por los anuncios destinados a flexibilizar las medidas de restricción por el coronavirus. El senador PPD rechaza la reapertura de malls, colegios y el retorno de los funcionarios públicos al trabajo presencial.

“El gobierno arriesga una acusación constitucional por atentar contra la salud de la población y auto sabotear la estrategia de aislamiento que es, de consenso mundial, la única vía de contener la pandemia”, dijo Girardi en declaraciones recogidas por Radio Agricultura.

Luego, afirmó categórico: “Se están tomando decisiones muy relevantes, pero sin considerar al consejo asesor que el propio gobierno creó para poder tener fundamentos. Eso es extremadamente grave, es un autosabotaje inentendible, se están disparando a los pies, porque esas medidas van en sentido contrario a las políticas para contener la pandemia”.

Girardi cree que el Ejecutivo está cometiendo un error al no escuchar la opinión de los expertos: “Los principales asesores dicen que no fueron consultados y que no comparten la estrategia. En algún momento tendremos que relajar las medidas, pero se debe hacer con criterios epidemiológicos. Antes de abrir malls o colegios no debe haber casos nuevos, el R0 (coeficiente de transmisibilidad) debe ser menor de 1,5 y no haya más de un 10% de casos sin trazabilidad”.

“Y eso no está ocurriendo. Al contrario estamos en pleno aumento de la curva, pronto tendremos más de 5 mil casos nuevos por semana, se incrementa el número de muertos. Ni siquiera hay acuerdo de cuándo llegaremos al peak, los modelamientos muestran que sería a fines de mayo o en los primeros días de junio”, complementó.

Por último, afirmó: “Cuando la curva va en ascenso, es descabellado e irresponsable relajar las medidas que han impedido que se dispare. No tendremos ninguna capacidad de dar respuesta a la necesidad de camas UCI”.