El diputado Francisco Eguiguren (RN) confirmó que se realizará un exámen PCR, luego que su chofer se contagiara con coronavirus.

A través de una declaración pública, el parlamentario señaló que la persona, a quien nombra como Jorge, se realizó el test de forma preventiva. “Fue sorpresivo, ya que a la fecha no ha experimentado ningún tipo de síntoma propio de este virus”, indicó.

Asimismo, afirmó que el contagiado “se encuentra haciendo su cuarentena obligatoria en aislamiento, y ha tomado todas las medidas necesarias para resguardar a sus más cercanos”.

Por su parte, Eguiguren aseguró que se encuentra en confinamiento obligatorio en su domicilio y que este viernes se someterá a un test PCR, ya que fue un contacto estrecho.

“Desde el inicio de la pandemia, y con mucha responsabilidad, me he realizado periódicamente el test de PCR para asegurarme principalmente de no contagiar a ninguno de mis hijos que son lo más importante para mí”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado a seguir las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia. “De esta forma es la única que podremos terminar con este virus y levantarnos como muchas veces lo hemos hecho”, concluyó.

