Durante esta pandemia, los hospitales han trabajando a su máxima capacidad. Sin embargo, junto a los desafíos propios de la emergencia, enfrentan otras dificultades, como el financiamiento y los recursos médicos.

Según la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), al 31 de mayo, más de la mitad de los servicios de salud ya ha gastado el 50% del presupuesto anunciado para 2020, por lo que los próximos meses serían críticos.

Esto lo confirma un estudio de la Fundación Creando Salud que reveló que existen 12 hospitales que están en esta situación, entre los que se encuentran la ex Posta Central, el Hospital de Maipú, el Hospital de Curanilahue y el Hospital San Carlos.

“Ya en abril, el cuarto mes del año, la ex Posta Central y el Hospital del Carmen ya habían gastado la mitad de su presupuesto. Y ahora, en mayo, pasamos de dos a 12 hospitales que están en esta situación”, explicó Matías Goyenechea, presidenta de la fundación.

Ante esto, las organizaciones advierten que estos recintos podrían enfrentar un complejo panorama económico entre los meses de septiembre y noviembre, lo que podría tener un impacto directo en los pacientes. “Esto se podría reflejar en la no atención de usuarios e incluso no comprar elementos normales y diarios, como jeringas”, afirmó Aldo Santibáñez, presidente de Fenpruss.

Según la organización gremial, lo que se está haciendo es que los mismos servicios de salud se están prestando recursos. En especial aquellos establecimientos que no tienen UCI, ya que están facilitando recursos a los recintos donde se encuentran los pacientes de la emergencia sanitaria.

El Ministerio de Salud insistió en que es normal que a mitad de año se produzca este escenario y que, tal como lo mencionó el presidente Sebastián Piñera, se inyectaron $700 mil millones por la crisis sanitaria.

Al respecto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, manifestó que sí se había aumentado el presupuesto en más de un 10% total anual. De estos recursos, $400 mil millones fueron para la cartera y otros $300 mil millones para la preparación de la red asistencial, complejizar las camas, aumentar la capacidad de testeo, contratar las residencias sanitarias y fortalecer los equipos de fiscalización.

“El presidente lo ha asegurado, nosotros tenemos que entregar los recursos a cada uno de los hospitales para poder enfrentar de buena forma a esta pandemia y eso es lo que ha ocurrido hasta el momento y va a seguir ocurriendo en la medida que sea necesario”, declaró.

La Fundación Creando Salud cuestiona estas declaraciones y asegura que estos recursos no se han visto reflejados aún. “El problema es que la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda dice que no están estos $700 mil millones, de hecho, no hay modificaciones relevantes en el presupuesto. Quizás no han sido incorporados aún”, afirmó Goyenechea.

En el Congreso también ven con preocupación esta situación. El diputado Andrés Celis (RN), miembro de la Comisión de Salud, señaló que “es sumamente importante que se determine una expansión presupuestaria que permita terminar bien el año y asegurar que no falten insumos para que no queden pacientes sin recibir su debida atención médica”.

De igual forma, de acuerdo al parlamentario, se realizaron recortes en el presupuesto de otras carteras y servicios, pero no el Ministerio de Salud, para enfrentar potenciales falencias en las redes asistenciales en medio de la pandemia.

Pese a esto, las organizaciones insisten en que en la actualidad el dinero inyectado no se ha visto reflejado en los servicios de salud y que esperan que estos trámites de agilicen.

