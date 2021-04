Leonardo Gutiérrez, presidente de la Fenats del Hospital Padre Hurtado, detalló la dramática situación que vive el recinto de salud ante el aumento de casos de COVID-19 y la poca cantidad de camas UCI.

“Nosotros no hablamos de ola ni que ha sido controlado, porque el gobierno no ha tenido control respecto a la pandemia“, apuntó Gutiérrez, quien indicó a CHV Noticias y CNN Chile que algunos de sus compañeros “han tenido que asumir labores que antiguamente asistían a pacientes que no tenían tantos procedimientos”.

Además, señaló que actualmente tienen “un personal que está agotado, no solo física sino que también económicamente“.

El representante de la Fenats confirmó que hoy tienen 104 pacientes con coronavirus en el hospitales, de los cuales “en las últimas 12 horas fueron intubados siete pacientes y la persona más joven, que no tenía ningún tipo de patología, tiene 22 años. Esto es un llamado a la población a cuidarse”.

En ese sentido, considera que esta situación se produce porque en las comunas que abarca la atención del centro de salud (San Ramón, La Granja y La Pintana) existe “hacinamiento y hogares donde no habitan cinco personas, sino que hasta 10. Dentro un mismo hogar se contagian dos o tres familias”.

“Las políticas que emanan desde el Ministerio de Salud son ineficientes y nefastas, porque lo único que ha generado es más contagios con estas famosas cuarentenas dinámicas y el ministro con sus vacaciones dinámicas”, agregó el funcionario.

Asimismo, manifestó que esta semana tuvieron “una gran cantidad en un día, no diré el día para no señalar el turno que fue, pero el equipo quedó destrozado porque tuvimos alrededor de 10 fallecidos en 24 horas“.

El drama de las camas UCI

Leonardo Gutiérrez afirmó que incluso pacientes con COVID-19 han tenido que esperar más de una semana para ser atendidos en una Unidad de Cuidados Intensivos.

“Conversando hoy día nosotros mirábamos cuánto tiempo ha esperado una persona una cama UCI y tuvimos a una persona que esperó hasta ocho días, estando hospitalizado en la urgencia y considerando que en la urgencia hay pacientes de paso no de hospitalización”, explicó.

Por otra parte, aseveró que “hay personas, que está dentro del instructivo del ministerio, que no han tenido camas UCI porque son mayores de edad y se les ha destinado a una unidad en que van a ir a fallecer, aunque suene fuerte es así”.

“¿Estamos viviendo el dilema de la última cama?”, preguntó Rafael Cavada, ante lo cual el funcionario respondió: “Pacientes de fin de vida se les ha categorizado”. “(Hay pacientes que) no se les va a hacer ningún procedimiento, salvo evitar el dolor”, apuntó.