(CNN) – Estados Unidos ha superado el devastador hito de medio millón de muertes por COVID-19. “Creo que si miras hacia atrás históricamente, lo hemos hecho peor que la mayoría los otros países y somos un país rico y altamente desarrollado” aseguró Dr. Anthony Fauci en Good Morning America.

“Es tan difícil volver atrás e intentar hacer una autopsia metafórica sobre cómo fueron las cosas. Fue simplemente malo”, agregó Fauci.

El número de muertos por la pandemia en EE.UU. es el más alto de todos los países y más del doble que el de Brasil.

EE.UU. también ha reportado la mayoría de las infecciones: ahora más de 28 millones de estadounidenses han dado positivo. Ese número es más del doble del recuento de casos de la India y casi el triple que el de Brasil.

Los expertos han señalado varios factores que pueden haber contribuido al empeoramiento de la pandemia, incluida la falta de mensajes claros del liderazgo del país, los líderes estatales y locales que aflojan las restricciones demasiado rápido, las grandes celebraciones navideñas y la resistencia continua a las mascarillas y otras precauciones de seguridad.

“Una mascarilla no es más que un dispositivo médico que salva vidas y, sin embargo, se categorizó de muchas otras formas que no eran fácticas, científicas y, francamente, peligrosas”, dijo el Dr. Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud.

La doctora de emergencias Dra. Leana Wen afirmó que el hito era un recordatorio de “todas las vidas que podríamos haber salvado”. “Mi mayor temor en este momento es la complacencia”, dijo a CNN.

Si bien los estados de todo el país pueden estar informando tendencias alentadoras, los expertos, incluido Wen, han advertido que ahora no es el momento de ceder, especialmente con las variantes del coronavirus en circulación.

“La mejor manera para que volvamos a la normalidad es redoblar esfuerzos ahora mismo, no quitarnos las mascarillas, no comer en espacios interiores, no hacer otras cosas que sabemos que pueden correr el riesgo de reavivar los brotes”, instó el Dr. Craig Spencer, director de salud global en medicina de emergencia del New York-Presbyterian / Columbia University Medical Center.