La variante Ómicron de COVID-19 está obligando a tomar medidas sanitarias estrictas a los países europeos y Estados Unidos luego del fuerte aumento de casos en las últimas semanas.

Según las autoridades sanitarias europeas, la nueva cepa de Coronavirus se está propagando a la “velocidad de un rayo”.

Solo este sábado, Reino Unido anunció que se registraron 10.059 casos adicionales de variante Ómicron en sus últimas 24 horas, aumentando 24.968 contagios por esta cepa.

Lee también: Londres cierra bares y restaurantes ante irrupción de Ómicron en Reino Unido

Eso sí, el número de muertes relacionadas con la variante Ómicron es de siete, dijo la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido.

El primer ministro británico Boris Johnson podría anunciar medidas en las próximas horas luego de presidir una reunión del comité de emergencia de Cobra este sábado. En la instancia se discutirán posibles nuevas restricciones para las personas, confirmó un portavoz de Downing Street a CNN.

A inicios de este mes, Inglaterra introdujo nuevas restricciones sanitarias donde el gobierno ordenó trabajar desde casa a todo aquel que pueda hacerlo, extendió la obligatoriedad de las mascarillas a la mayoría de lugares públicos cerrados e impuso la presentación de un pasaporte de vacunación para acceder a clubes nocturnos o espectáculos masivos.

Lee también: CDC: Ómicron se convertirá en la variante predominante en EE.UU. en las próximas semanas

Ante la llegada de las fiestas de fin de año, el gobierno neerlandés anunció -tras una reunión de emergencia- un confinamiento estricto en Países Bajos.

La medida entrará en vigor este domingo y se extenderá hasta el próximo 14 de enero de 2022. Esto significará el cierre de toda actividad no esencial, pero también de los colegios y universidades. Solo permanecerán abiertas las tiendas imprescindibles como supermercados, farmacias y gasolineras.

Según indicó EFE, el primer ministro en funciones, Mark Rutte, lamentó que Países Bajos “tendrá que volver una vez más al confinamiento” y subrayó que esto es “inevitable porque Ómicron se extiende incluso más rápido de lo que se temía”. Se calcula que será la dominante antes de finales de este año.

Además, se reducirán los aforos durante las celebraciones de Navidad y Noche Vieja. Durante estas fechas solo se permitirán cuatro visitantes por casa y se suspenderán todos los eventos y mercados navideños.

Lee también: Pasajero de crucero internacional que arribó a Coquimbo dio positivo a COVID-19

Siguiendo las directrices del gobierno francés de Emmanuel Macron para limitar la explosión de contagios por variante Ómicron de COVID-19, el ayuntamiento de Paris decidió cancelar los tradicionales lanzamientos de fuegos tradicionales en la ciudad, los conciertos y celebraciones que reunían a miles de personas en las calles.

Solo este viernes, Francia informó 58.128 casos nuevos de COVID-19. Con esto, Macron debió anunciar medidas para enfrentar el avance de la pandemia en el país europeo, entre ellas, impuso la aplicación de una dosis de refuerzo a personal sanitario y bomberos para evitar focos de contagios.

También, el mandatario francés anunció el cierre de las fronteras a todas las personas provenientes de Reino Unido por negocios o turismo, y todos quienes visiten el país desde la Unión Europea deberán presentar una prueba de COVID-19 negativa a su llegada.

Lee también: The Economist ubica a Chile como el país mejor preparado para enfrentar la variante Ómicron

Este viernes, Estados Unidos registró un récord diario de casos de COVID-19. El Estado de Nueva York confirmó 21.908 nuevos contagios en las últimas 24 horas, siendo el segundo día consecutivo en superar la barrera de los 20 mil casos.

La positividad en la ciudad y el Estado tampoco dejan de subir, alcanzando un 7,98%, a pesar que en los últimos días se impuso la obligación de utilizar mascarillas en todos los lugares cerrados, incluso en las oficinas.

Ante este fuerte aumento en los casos y la predominancia de la variante Ómicron en varios estados, el presidente estadounidense Joe Biden anunciaría nuevas medidas el martes para afrontar la nueva ola de contagios.

Lee también: Minsal lanza “No invites al Covid”, un plan de cuatro ejes para evitar contagios en fiestas de fin de año

A través de su cuenta de Twitter, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que el mandatario “anunciará los nuevos pasos que está tomando la administración para ayudar a las comunidades que necesitan asistencia”.

Al mismo tiempo, aseguró que “emitirá una advertencia severa de cómo será el invierno para los estadounidenses que opten por permanecer sin vacunarse“.

“Estamos preparados para el creciente aumento de casos y junto a Joe Biden detallaremos cómo responderemos a este desafío. Él les recordará a los estadounidenses que pueden protegerse de las enfermedades graves de COVID-19 al vacunarse y recibir la vacuna de refuerzo cuando sean elegibles”, señaló la portavoz.

We are prepared for the rising case levels, and @POTUS will detail how we will respond to this challenge. He will remind Americans that they can protect themselves from severe illness from COVID-19 by getting vaccinated and getting their booster shot when they are eligible.

— Jen Psaki (@PressSec) December 18, 2021