El ministro de Salud, Jaime Mañalich, dio a conocer una serie de recomendaciones respecto de la realización de tests PCR en la ciudadanía, apuntando a que pueden arrojar resultados erróneos si las personas se precipitan en la toma de muestra.

“La mayor eficiencia del PCR se produce al quinto día, después del contacto con una persona que fue positiva. Si hoy estoy en contacto estrecho con una persona enferma de coronavirus y me hago un PCR hoy, hay una inmensa probabilidad de que ese PCR salga negativo. Si me lo hago mañana, va a seguir siendo negativo”, afirmó.

El titular de la cartera enfatizó que “no hay que hacerse el examen inmediatamente después del contacto. Hay que esperar, al menos, tres o cuatro días para hacerse el test PCR y que ese PCR alcance su máximo valor“.

La explicación del ministro responde a que la función del test es detectar la presencia del virus y, por tanto -precisó-, “para que yo tenga el virus detectable, tengo que pasar por días de infección, la multiplicación del virus en el árbol pulmonar”.

Mañalich también afirmó que, si una persona tiene contacto estrecho con alguien con caso positivo de coronavirus y se realiza el test de manera preventiva al cuarto o quinto día, resultando negativo, entonces no tiene COVID-19. “No tiene necesidad de hacer una cuarentena llegando a los 14 días”, explicó.

Y agregó: “si yo estuve en contacto estrecho, voy a tener una cuarentena mientras me hago el examen. Voy a tener el resultado cuatro o cinco días después. Si es negativo, no tengo necesidad de seguir en cuarentena, porque el test PCR demostró que, a los cuatro o cinco días, no tengo infección.

Por ende, insistió el ministro, “es incorrecto señalar que una persona, por el solo hecho de estar en contacto estrecho con alguien que teniendo el PCR al quinto día sin desarrollo de síntomas, deba realizar una cuarentena de 14 días“.

