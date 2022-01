Durante esta jornada, el Ministerio de Salud informó la detección de 14.780 casos de COVID-19 durante las últimas 24 horas. Se trata de la cifra más alta desde el inicio de la pandemia.

Ante el aumento sostenido de casos, el Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián e Infectólogo de la Clínica U. de Los Andes, Dr. Carlos Pérez, se refirió a la situación de la variante Ómicron. “Sabemos que es mucho más transmisible que variantes anteriores como Delta y que puede también infectar a personas ya vacunados y que incluso a quienes ya han tenido COVID-19”, expresó.

Asimismo, agregó que debido a su comportamiento, era predecible tener un aumento de casos pero que es difícil precisar hasta que nivel de contagios se podrá llegar. “Tengo dudas si es que vamos a alcanzar la cifra de los 35 mil o 40 mil que se ha mencionado porque esto es un asunto multifactorial, tiene que ver con las características del virus pero también con el porcentaje de vacunados, las medidas de autocuidado que tiene nuestra comunidad, etcétera”, dijo.

“Lo concreto es que estamos con un alto número de casos y afortunadamente la mayoría no son tan graves, no quiero decir que sean leves, pero no son tan graves y no han requerido hospitalización ni conexión a respiración mecánica, lo cual es una buena noticia”, afirmó.

Respecto a los cuestionamientos que han existido sobre los testeos, Pérez indicó que pese a las dificultades “todavía estamos siendo capaces de efectuar prácticamente 100 mil test diarios, que es un tremendo número para un país como el nuestro, así que eso hay que reconocerlo. Es verdad que las personas tienen más demora en sus exámenes o en acceder, pero estamos pudiendo hacer bastantes exámenes”.

Además, precisó que muchas de las infecciones por este virus son asintomáticas y que han sido difíciles de monitorear. “Se están produciendo otras infecciones que no estamos logrando pesquisar porque las personas no tienen síntomas. También hay probablemente personas que tienen síntomas menores y que no han consultado, ni se han realizado el test, así que lo más probable es que estén ocurriendo más casos de los que estamos certificando, pero diría que desde el punto de vista de la capacidad de realizar exámenes, estamos muy bien en estos momentos producto de esta buena coordinación publica- privada, incluyendo universidades”, dijo.

Finalmente, expresó que las personas más propensas a complicarse por la enfermedad, son los no vacunados. “Cuando las personas se complican con esta variante pueden tener cuadros similares a los que ya conocemos, de insuficiencia respiratoria, que requiera de apoyo de oxígeno o a veces incluso de ventilación mecánica u otros tipos de soporte. Las personas que tienden a complicarse son las personas no vacunadas o que no han completado todo su esquema de vacunación. Personas que tienen enfermedades crónicas o de edad mayor, esas son las personas que tienen más riesgo pero el cuadro es similar al que conocíamos de las variantes previas”, zanjó.