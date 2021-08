El nuevo hito en el plan nacional de vacunación en contra del COVID-19 ya comienza a regir a partir de hoy, miércoles 11 de agosto.

La dosis de refuerzo es una realidad en el país y su implementación, por ahora, corresponde solo a un sector de la población. En paralelo, se seguirá inoculando con segundas dosis.

Esta mañana, el presidente Sebastián Piñera dio el inicio al nuevo proceso e hizo un llamado de atención a los rezagados. “¿Cómo pueden ser tan porfiados de no comprender que no vacunarse no solamente ponen en riesgo su vida?“, criticó el mandatario.

Además, sostuvo que “esperamos que en la próximas cuatro semanas, dos millones de personas mayores de 55 años puedan recibir su dosis de refuerzo“. Asimismo, informó que “a partir de septiembre vamos a vacunar a los menores de 55 años” y destacó la futura vacunación en menores de 11 años.

Te explicamos los días dispuestos y a quiénes les corresponde.

Dosis de refuerzo:

Miércoles 11: Personas de 86 y más años vacunadas con segunda dosis Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo .

Personas vacunadas con . Jueves 12: Personas entre 82 y 85 años vacunadas con segunda dosis Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo.

Personas vacunadas con Viernes 13: Personas entre 79 y 81 años vacunadas con segunda dosis Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo.

Personas vacunadas con Personas inmunocomprometidas, desde los 16 años , (que hayan recibido esquema completo hasta el 31 de mayo) y personas con trasplante de órgano sólido, precursores hematopoyéticos y cáncer en tratamiento podrán recibir su dosis de refuerzo cualquiera de estos días, acreditando su condición de salud.

Segundas dosis: